Flixtrain will auch durch Thüringen fahren

Fraglich ist auch, mit welchen Zügen der Fernbusbetreiber auf der Strecke unterwegs sein wird. Die technischen Hürden für die Strecke Berlin-München sind hoch. Bislang setzt das Unternehmen Züge ein, die etwa halb so schnell fahren, wie die Intercity-Züge der Deutschen Bahn. Voraussetzung für die Nutzung der Neubaustrecke sind zudem Loks, die mit dem Europäischen Zugsicherungs- und Steuerungssystem ETSC ausgestattet sind. Damit können Züge ohne Streckensignale sicher geleitet werden. Wichtige Daten werden via Funk übertragen. Für alle Neubaustrecken in Europa ist die neue Zugleittechnik vorgeschrieben.

Ab 2019 sollen die sogenannten FlixTrains dann auch zwischen Berlin und München verkehren. Details zu genauen Fahrzeiten können nach Angaben des Unternehmens erst bekannt gegeben werden, wenn der Fahrplan steht. Die Trassen seien bei der Deutschen Bahn beantragt. Noch warte das Unternehmen auf die Genehmigung. Laut Flixbus verläuft die beantragte Trasse über die neu gebaute Schnellstrecke durch den Thüringer Wald. Die Deutsche Bahn hatte die Strecke zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 in Betrieb genommen. Seit dem fahren täglich 35 ICE-Züge über die 623 Kilometer lange Trasse. In den drei Sprinter-Zügen in jede Richtung dauert die Fahrt weniger als vier Stunden. Im Stundentakt starten zudem ICE-Züge, die an allen Bahnhöfen halten und knapp 30 Minuten länger brauchen.