Für wen sich der Flixtrain lohnt Erfurt-Berlin am Dienstag (17. Dezember 2019) mit dem Zug: Wer dann fahren will, hat jetzt die Wahl zwischen ICE und Flixtrain. Letzterer fährt dienstags genau einmal am Tag; 11:17 Uhr ab Erfurt, 13:24 an Berlin Hauptbahnhof. 2:07h für 14,99 Euro, das ist der Tarif am Sonnabendabend gegen 21:30 Uhr. "Wir nutzen bei Flixtrain ein flexibles Preissystem ähnlich zu Fluggesellschaften: Wer früher bucht, fährt günstiger. Sobald ein günstigeres Ticketkontingent ausgebucht ist, fällt der nächsthöhere Preis an", heißt es dazu bei Flixmobility.



Der Vergleich auf bahn.de, unternommen zur selben Zeit: 11:09 Uhr führe ein ICE, für den der Reisende ohne Bahncard 35,90 Euro mit dem Super-Sparpreis hinlegen müsste. ICE-Komfort mit Bordbistro - bei Flixtrain gibt es nur eine ambulante Am-Platz-Versorgung - in einer Zeit von 1:46h inklusive. WLAN wird sowohl im Flixtrain als auch im ICE angeboten, der Nutzen sei dahingestellt: Mittlerweile geht selbst das aufwändige System der Deutschen Bahn, das sich mit allen drei deutschen Mobilfunknetzen verbindet und jedes Quäntchen Datenkapazität nutzt, regelmäßig in die Knie. Selbst dem Alle-zwei-Jahre-einmal-ICE-Passagier aus Hintertupfingen ist nicht entgangen, dass es im ICE kostenlos WLAN gibt, und viele Bahnkunden versuchen das auszunutzen. An Bord von ICE sind Nutzer ganz normal, die Youtube-Videos oder andere datenhungrige Anwendungen konsumieren. Getrost ignoriert werden kann die Vorschrift beider Anbieter, nur ein Gepäck- und ein Handgepäckstück mit an Bord zu bringen: Der Autor dieses Beitrags hat in 15 Jahren niemals erlebt, dass ein Fahrgast wegen zu umfangreichen Gepäcks ab- oder auch nur zurechtgewiesen worden wäre.



Die Haken bei Flixtrain: Erwachsene dürfen keine eigenen Kinder kostenlos mitnehmen wie bei der Deutschen Bahn, wo Sprösslinge bis 14 kostenlos bei Mama oder Papa mitfahren. Die Fahrkarte für den Flixtrain gilt nur für die gebuchte Verbindung - wer in Thüringen nicht in Erfurt, Gotha oder Eisenach wohnt, zahlt die Anfahrt extra. Zudem: Das City-Ticket, das die Bahn AG Inhabern der Bahncard für ausgewählte Städte gewährt, gibt es für Flixtrain-Kunden nicht. Wer also beispielsweise als Bahncard-Inhaber von Weimar nach Berlin reisen will, zahlt 37 Euro und kann dafür die Stadtbusse in Weimar und in Berlin die S- und U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse bis zu seinem Ziel ohne zusätzliches Ticket nutzen. Beim Flixtrain zahlt dieser Fahrgast extra die Fahrt von Weimar nach Erfurt - immerhin gibt es dafür Bahncard-Rabatt - und die Anschlussfahrt an sein Ziel in Berlin und Bonuspunkte obendrauf.



Fazit: Wer zeitlich flexibel ist, keine Bahncard hat und für wen die Anfahrt zu den Bahnhöfen nicht ins Gewicht fällt, für den ist der Flixtrain eine interessante Option. Regelmäßige Eisenbahnpassagiere dürften dagegen meist mit der Deutschen Bahn besser fahren: Sie fährt weit häufiger, und die Startort-Zielort-Nahverkehrsfahrt ist zumindest für Bahncarrd-Kunden mit "drin",