In Thüringen gibt es erneut Diskussionen um die Aufnahme von Flüchtlingen. Thüringens Migrationsminister Dirk Adams hat dem Bundesinnenministerium angeboten, kurzfristig bis zu 200 zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Etwa 900 Menschen harren derzeit auf griechischen Inseln aus. Der Freistaat sei gerne gerne bereit, auch über das vereinbarte Maß hinaus Menschen aufzunehmen, so der Grünen-Politiker. Möglich sei dies vor allem durch freie Kapazitäten in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl.

Flüchtlinge aus Griechenland ab August in Thüringen

Adams sagte, er gehe davon aus, dass die ersten Flüchtlinge aus den griechischen Lagern möglicherweise im August aufgenommen werden könnten. Die Innenminister von Bund und Ländern hatten sich vergangene Woche darauf verständigt, dass bei der Verteilung der Flüchtlinge jene Bundesländer bevorzugt berücksichtigt werden können, die bereit sind, mehr Flüchtlinge aufzunehmen als über den sogenannten Königsteiner Schlüssel vorgesehen wäre. "Das ist der schnellste Weg, den Menschen in Moria und den anderen Lagern in der Ostägäis zu helfen", sagte Adams. Das Camp von Moria gilt als das größte Flüchtlingslager Griechenlands und als völlig überfüllt. In der Vergangenheit wurden immer wieder die hygienischen Zustände dort kritisiert. Das Flüchtlingslager in Moria gilt als überfüllt. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Die Thüringer Landesregierung hatte sich Anfang Juni nach langer Diskussion darauf verständigt, ein eigenes Aufnahmeprogramm für in Griechenland festsitzende Flüchtlinge aufzulegen. Es sieht vor, dass bis Ende 2022 bis zu 500 besonders schutzbedürftige Menschen aufzunehmen. Der Beschluss der Innenministerkonferenz, macht aber auch klar, dass der generelle Rahmen für die Aufnahme von Flüchtlingen ausschließlich bundesstaatlichen Regeln obliege. Soll heißen: Der Bund hat bei diesem Thema das Sagen.

CDU und AfD kritisieren Thüringer Aufnahme-Angebot