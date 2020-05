Am Freitag war bekannt geworden, dass Thüringen 500 Geflüchtete aus Lagern in Griechenland aufnehmen will. Darauf hätte sich die Regierungskoalition geeinigt, zitierte die Thüringer Allgemeine Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Vor allem gehe es um Frauen, Kinder und Schwerkranke. Die Kosten beliefen sich auf 31 Millionen Euro. Am kommenden Dienstag soll demnach das Kabinett beraten. Als Minderheitsregierung ist Rot-Rot-Grün auf Stimmen der Opposition angewiesen. Zudem muss der Bund grünes Licht geben.