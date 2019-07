Den Fischen in Thüringer Flüssen und Teichen droht in diesem Sommer noch öfter das Wasser auszugehen. Die Wasserstände im gesamten Freistaat sind laut Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie (TLUG) auf sehr niedrigem Niveau - mit Ausnahme der Weißen Elster.

Drei Rettungsaktionen innerhalb weniger Tage

Rettungsaktion in der Apfelstädt: Helfer holen die Fische aus dem Wasser. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Innerhalb von zehn Tagen hatte es drei größere Rettungsaktionen für Fische in Thüringen gegeben - in der Apfelstädt bei Ingersleben-Marienthal im Landkreis Gotha, dem Stausee Niedertrebra und dem Hainspitzer See.



Laut Thüringer Landesamt für Umwelt war der Niederschlag an Apfelstädt, Speicher Niedertrebra und Hainspitz im Februar, April und Juni 2019 rund 50% unter dem sonst üblichen Wert. Im gesamten Jahr 2018 fielen 40 bis 50 Prozent weniger Niederschlag an diesen Stellen.



Der Pegel Ingersleben (Apfelstädt) zeigt nur noch einen Durchfluss von 0,22 m³/s. Es fließt also 80 Prozent weniger Wasser als sonst im Sommer. Das gab es laut TLUG schon öfter. In den Monaten Juli, August und September ist die Apfelstädt im Bereich Ingersleben in der Vergangenheit auch schon mehrfach "trockengefallen."

Nur wenig Wasser in den Speichern

Auch Achim Ramm von der Obersten Fischereibehörde im Landwirtschaftsministerium erkärte, in vielen Speichern sei wenig Wasser. Dieses komme entweder gar nicht mehr in den Teichen an oder erwärme sich schnell, was zum Beispiel nicht gut für Bachforellen sei. Ramm rechne damit, dass weitere Fische in diesem Sommer gerettet werden müssen.

Die Bachforelle hat es zur Zeit nicht leicht. Bildrechte: imago/imagebroker Flussexperte Stephan Gunkel sagte, viele Probleme seien menschengemacht. Die Gewässer bräuchten Platz zum Überlaufen und Schlängeln sowie Gehölzstreifen am Ufer, die vor Sonne und Erwärmen des Wassers schützen. Außerdem landeten Abfälle und Chemikalien aus der Landwirtschaft oder aus Klärgruben im Wasser.



90 Prozent der Thüringer Gewässer bekämen kein gutes Zeugnis. Badegewässer nicht eingeschlossen. Thüringen habe hunderte Dinge geplant, um die Gewässer in besseren Zustand zu bringen - aber an den falschen Schrauben gedreht, nämlich nur im Fluss. Fischtreppen und zurückgebaute Wehre seien nur ein Teil der Lösung. Wichtig sei auch, sich das Umfeld anzusehen. So fordert Gunkel mehr Wiesen und Weiden an Flussauen und keine Äcker, aus denen das ganze Wasser abgelassen wird.

Karsten Schmidt vom Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen forderte, die rund 60 "herrenlosen Speicher" als Reservoirs zu nutzen. Schmidt lobte das geplante neue Wassergesetz. Darin bekennt sich das Land zum Erhalt der Speicher und bietet unter anderem Angelverbänden Reservoirs an. Sie könnten in trockenen Zeiten zum neuen Zuhause für bedrohte Fischarten (Bitterling, Teichmuschel, Schlammpeitzger) oder Wasser für trockene Flüsse und Teiche liefern.