Fördermittel Thüringen gibt 500 Millionen EU-Gelder nicht aus

Vor allem bei den Ministerien Umwelt und Infrastruktur stocken die Auszahlungen der Fördermittel. So ist laut Bericht erst ein Viertel der Gelder abgerufen worden, mit deren Hilfe Kohlendioxid in Firmen und Unternehmen reduziert werden soll. Gerade einmal 18 Prozent der Gelder wurden für den Bereich nachhaltige Stadtentwicklung ausgezahlt. Das Problem dabei: die Ministerien müssen die Gelder in Vorleistung auszahlen, erst danach werden sie aus dem EFRE-Fonds erstattet. Wird in einem Förderbereich mehr als ein Drittel der Gelder nicht abgerufen, drohen Sanktionen seitens der EU-Kommission. Die aktuelle Förderperiode läuft Ende des Jahres ab.