Thüringen Weniger Förderung für Langzeitarbeitslose

In Thüringen und Sachsen-Anhalt wird immer weniger Geld für die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen ausgegeben. Nach Angaben der Landesarbeitsagentur wurden in diesem Bereich im Jahr 2014 noch 45 Millionen Euro investiert. Im letzten Jahr waren es nur noch rund 23 Millionen. Damit liegen Thüringen und Sachsen-Anhalt im bundesweiten Trend. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hat ergeben, dass in den letzten Jahren in ganz Deutschland weniger für die Qualifizierung der Langzeitarbeitslosen ausgegeben wurde.