Nach den Kommunen erhalten nun auch private Waldbesitzer Extra-Geld vom Land. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, fließen im kommenden Jahr an kommunale- und private Waldbesitzer insgesamt vier Millionen Euro für Personal, zum Aufforsten und zur Gefahrenabwehr.

Zudem sollen die Fördermittel auf bis zu zwölf Millionen Euro erhöht werden. Die entsprechende Richtlinie wurde am Montag veröffentlicht. Pünktlich zu Heiligabend tritt die Richtlinie in Kraft. Für das neue Landesprogramm hatte das Ministerium gemeinsam mit Waldbesitzern den Bedarf ermittelt.

In Thüringen sind 43 Prozent der Waldfläche in Privathand, 18 Prozent sind in kommunalem Besitz. Bereits vor einer Woche haben von Waldschäden betroffene Kommunen zehn Millionen Euro Soforthilfe bekommen. Das meiste Geld mit jeweils etwa 330.000 Euro geht nach Heldburg und Mühlhausen.