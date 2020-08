In Thüringen droht in den kommenden sechs Jahren der Verlust von mehr als 230 Windrädern. Von 355 Anlagen, die bis 2026 die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz verlieren, können 232 nicht am gleichen Standort ersetzt werden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der grünen Landtagsabgeordneten Laura Wahl hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Damit würde das Land rund 250 Megawatt installierte Windstrom-Leistung verlieren. Das ist rund ein Sechstel der Leistung aller Anlagen, die in Thüringen derzeit betrieben werden.

Standorte müssen in Windvorranggebieten liegen

"Repowering" bedeutet, dass alte Windräder abgebaut und durch neue, leistungsstarke Anlagen ersetzt werden. Bildrechte: MDR/LoréneGensel Grundsätzlich seien nur diejenigen Windräder repowerfähig, die sich auch zukünftig in einem Windvorranggebiet befinden, heißt es in der Antwort des Thüringer Energieministeriums. Die Standorte der genannten 232 Anlagen seien aber in den derzeit gültigen bzw. neu aufgestellten Regionalplänen nicht erfasst. Für solche Anlagen könnten die Regionalen Planungsgemeinschaften zusätzliche Vorranggebiete für das Repowering schaffen. Diese Standorte dürften dann nur für den Bau moderner und leistungsfähigerer Anlagen genutzt werden, wenn gleichzeitig alte Anlagen an anderer Stelle abgebaut werden.