Pandemie Neue Corona-Strategie für Thüringen gefordert

In Thüringen machen sich immer mehr Politiker für eine neue Corona-Strategie stark. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) warb am Dienstag für Lockerungen bei Aktivitäten, die im Freien stattfinden können. Andreas Bausewein (SPD), Oberbürgermeister von Erfurt, forderte die Abkehr vom alleinigen Blick auf die Inzidenzwerte. Unterstützung erhält er von seinem Parteifreund Matthias Jendricke, Landrat von Nordhausen.

Geht es nach Siegesmund, so sollten Aktivitäten im Freien schneller wieder möglich sein. "Wir müssen zwischen drinnen und draußen unterscheiden", sagte sie. Deshalb könne aus ihrer Sicht auch die Außengastronomie so schnell wie möglich wieder öffnen. Siegesmund plädierte außerdem dafür, Ferienangebote mit sehr geringen Ansteckungsmöglichkeiten mit Hygienekonzept rechtzeitig vor Ostern wieder zuzulassen. Dazu zählten Ferienwohnungen mit Selbstversorgung, Campingplätze und Caravanstellplätze.

Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) fordert eine Abkehr vom alleinigen Blick auf die Corona-Inzidenzen. Inzwischen seien die Seniorenheime durchgeimpft, jetzt sei die Altersgruppe 70 plus an der Reihe, sagte er MDR THÜRINGEN. Das seien die Bevölkerungsgruppen, die am stärksten von einem schweren Corona-Verlauf betroffen sind. Mit einer Inzidenz von 200 bezogen auf die Altersgruppen unter 50 könne man einigermaßen leben, so Bausewein. Diese Altersgruppen hätten für gewöhnlich keinen schweren Corona-Verlauf. Die Inzidenz sei wichtig, aber nicht als alleiniges Kriterium.