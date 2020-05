Corona-Forschung in Thüringen Neue Projektbewilligung für Jenaer Uni-Virologen

In Thüringen forschen rund 30 Arbeitsgruppen zu Coronaviren und den Folgen der Pandemie. Einer Umfrage von MDR THÜRINGEN zufolge läuft ein Großteil der Projekte am Uniklinikum Jena. Hier haben sich 13 Abteilungen zu einem gemeinsamen COVID-Netzwerk zusammengeschlossen. Darüber hinaus beschäftigen sich Forscher der Universität und der Ernst-Abbe-Hochschule Jena mit emotionalen und sozialen Folgen der Pandemie.

Experten der TU Ilmenau testen Materialien für Masken und forschen zu Grundrechten in Coronazeiten. Eine weitere Gruppe arbeitet hier zur statistischen Auswertung und Fallzahlen. Zum Corona-Monitoring forschen Kommunikationswissenschaftler der Uni Erfurt, unter anderen gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut. An der Bauhaus-Uni in Weimar erforschen Wissenschaftler die Ausbreitung von Atemluft.