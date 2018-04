Das Team aus Ilmenau bekommt den Preis in der Kategorie "Angewandte Forschung", wie das Thüringer Wissenschaftsministerium MDR THÜRINGEN mitteilte. Die Wissenschaftler um Michael Kühnel haben in fünfjähriger Arbeit ein hochpräzises Kalibriergerät entwickelt. Damit lassen sich mikroskopisch kleine Sensoren einstellen, mit denen winzige Kräfte gemessen werden, die einem Tausendstel der Gewichtskraft eines Fliegenbeins entsprechen. Die Sensoren werden unter anderem in der Medizin verwendet, etwa um Kräfte zwischen Zellen oder DNA-Strängen zu messen.

Philosophie-Professor Lambert Wiesing Bildrechte: Anne Günther/Friedrich-Schiller-Universität Jena

Der Forschungspreis in der Kategorie "Angewandte Forschung" ist mit 25.000 Euro dotiert. Der Forschungspreis in der Kategorie "Grundlagenforschung" wird in diesem Jahr geteilt:

An der Friedrich-Schiller-Universität Jena forscht Philosophie-Professor Lambert Wiesing zum Thema Luxus. Er untersucht, wann eine Sache für jemanden zum Luxus wird. Dass er mit seinen Betrachtungen einen Nerv der Zeit trifft, beweist auch das ungebrochen große Interesse an seinem vor drei Jahren erschienenen Buch „Luxus". Seine gunrsätzliche Unterscheidung bei dem Thema: "Ich unterscheide zwischen Protz, also der nach außen gerichteten Zurschaustellung eines teuren Lebensstils, und Luxus als nach innen gerichtete Erfahrung".