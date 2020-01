Jedes Kind wird vor der Einschulung untersucht. In diesem Jahr werden es in Thüringen wieder knapp 18.500 Kinder sein. Die Eltern erhalten vorab eine Einladung inklusive eines Fragebogens, dessen Beantwortung Pflicht war. Die Fragen? Zum Teil sehr intim. Ist das Kind nachts sauber? Hat die Mutter Bluthochdruck? Wurde bei der Geburt Blut ausgetauscht? Hat der Vorschüler schon einmal eine heilpädagogische Beratungsstelle aufgesucht? All das wollten die Gesundheitsämter wissen, allein um festzustellen, ob das Kind für den Besuch der ersten Klasse geeignet ist.