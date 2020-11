Im Frühjahr konnten erste Anträge für die sogenannte Corona-Soforthilfe gestellt werden. Etwa 50.000 Betriebe haben hier Unterstützung von bis zu 30.000 Euro bekommen – im wesentlichen abhängig von der Betriebsgröße. Für Juni bis August folgte mit Verzögerung die sogenannte Überbrückungshilfe I, die in Thüringen mehrheitlich Solo-Selbstständige und Kulturbetriebe in Anspruch genommen haben. Inzwischen können Steuerberater Anträge für Überbrückungshilfe II bei der Thüringer Aufbaubank stellen. Seit einigen Tagen sind auch Anträge für die sogenannte Novemberhilfe möglich. Sie ist gedacht für Betriebe, die wegen des sogenannten Lockdown-Light schließen müssen.

Das hebe die Qualität der Anträge, heißt es von der Aufbaubank. Zudem wird Betrug vermieden, den es in manchen Bundesländern im Frühjahr bei der Soforthilfe gab. Die Steuerberater im Land haben deshalb viele Überstunden nötig – und am Ende haben etliche Betriebe die Kriterien für Hilfe gar nicht erfüllt, sagt Karsten Schmidt, Vizepräsident des Thüringer Steuerberaterverbandes: "Man muss sich das so vorstellen: Wenn ich jemanden habe, der nah an der Grenze ist, dann muss ich den kompletten Durchlauf machen. Das kann dann dazu führen, dass der Unternehmer begünstigt ist. Es kann aber auch dazu führen, dass er nicht begünstigt ist." Leichter zu ermitteln sei das bei Betrieben, für die der Steuerberater auch die Buchführung abwickle. Die Kriterien der ersten Überbrückungshilfe seien noch sehr eng gefasst gewesen.