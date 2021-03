In Thüringen fehlen nach Einschätzung von Expertinnen zahlreiche Plätze in Frauenhäusern. "Wir haben auf jeden Fall große Lücken in der Verteilung der Frauenhäuser", sagte Anja Wild, Sprecherin der LAG. Verhältnismäßig viele Häuser sind nach ihren Worten bei der Ost-West-Achse entlang der Autobahn 4 zu finden. Und auch der Norden sei vergleichsweise gut versorgt, in Südthüringen gebe es jedoch einen großen weißen Fleck. "Da ist eine gigantische Lücke, da fehlen ganz viele Plätze", so Wild.