Auch die Landeskirche muss über eine Frauenquote diskutieren. Das fordert Dorothee Land, Gleichstellungsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März. Sie hält die Landeskirche nur dann für zukunftsfähig, wenn Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt werden.

In der EKM gibt es neben den etwa 550 Pfarrern etwa 340 Pfarrerinnen. Von den 38 Kirchenkreisen werden lediglich fünf von Frauen geleitet. Im Kollegium des Kirchenamtes ist mit der Präsidentin eine der sieben Führungspositionen von Frauen besetzt. In den derzeit besetzten 20 Referaten im Kirchenamt gibt es 11 Leiterinnen.

Das von der UN proklamierte Motto des diesjährigen Frauentages lautet: "Frauen in Führungspositionen: Eine gleichberechtigte Zukunft in einer COVID-19-Welt erreichen". Neben einem Bewusstsein dafür braucht es laut Dorothee Land auch konkrete Schritte für mehr Geschlechtergerechtigkeit. "Zu denken ist dabei an alternative Leitungsmodelle, mehr Aufmerksamkeit in Besetzungsverfahren oder auch eine Diskussion zur Frage, ob eine Quote für Leitungsstellen notwendig ist“, so die Gleichstellungsbeauftragte.