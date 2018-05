Erste Freibäder haben geöffnet

In den ersten Freibädern Thüringens hat am 1. Mai die Badesaison begonnen. Dazu zählen unter anderem das Südbad in Jena und der Erfurter Nordstrand. Mit einem bunten Programm lädt auch der Solewasser-Vitalpark in Bad Frankenhausen ab Dienstag die ersten Badegäste ein. 20 Badbetreiber wollen noch vor dem offiziellen Start am 15. Mai ihre Pforten öffnen. Dazu gehören die Campingoase Kühnhausen, das Strandbad Stotternheim und das Freibad Bad Sulza. Insgesamt laden in diesem Jahr 165 Thüringer Freibäder zum Schwimmen und Erholen ein. Die Badesaison endet am 15. September.