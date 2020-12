Finanzierung für freie Schulen in Thüringen steht

Seit Monaten war um ein neues Finanzierungsmodell für die freien Schulen in Thüringen gerungen worden. Nun sollen sie 217 Millionen Euro im kommenden Jahr erhalten. Darauf haben sich die Fraktionen der Linken, SPD, Grünen und der CDU nach einer Sitzung des Bildungsausschusses am Donnerstag geeinigt.

Zudem sieht die Empfehlung vor, die Regeln zur staatlichen Finanzhilfe zu entfristen. Das führe zu mehr Planungssicherheit für die freien Schulen, sagte der bildungspolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Torsten Wolf. Bislang bekommen freie Schulen für jeden Schüler 80 Prozent der Kosten vom Land erstattet, die ein Schüler an einer staatlichen Schule verursacht.

Seit Langem aber klagen die freien Schulen, das dies zu wenig sei und die Kosten zumindest teilweise deutlich höher lägen. Daher sollen ab 2021 die Finanzhilfen an die Entwicklung der Verbraucherpreise in Thüringen gekoppelt werden. Jeweils nach fünf Jahren steht eine Prüfung von externen Gutachtern an.