Der SPD-Vorschlag zu einer individuellen Förderung der freien Schulen in Thüringen stößt auf Kritik in den anderen Fraktionen. Die SPD hatte vorgeschlagen, die bisherige Landesförderung mit sogenannten Schülerkostensätzen zu reformieren. Dies sei nötig, weil manche Schulen damit zwar gut über die Runden kämen, andere aber unterfinanziert seien, so der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Hartung.