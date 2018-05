Boom bei Freien Schulen

Kritik an Höhe der Finanzhilfen

Die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Schulen fordert, künftig die Kosten eines staatlichen Schülers als Maßstab für die Finanzhilfe des Landes zu nehmen. Der Ausgangsbetrag sei willkürlich definiert und berücksichtige nicht die tatsächlichen Schülerkosten. "Ein externes Schülerkostengutachten wäre im Sinne der besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit eine Option" sagt Sprecher Martin Fahnroth, der die Schulabteilung des Bistums Erfurt leitet. Er fordert zudem: "Der zu niedrige Fördersatz für das Gymnasium 5-10 muss angehoben werden". Und das zumal hier die meisten Schüler lernen. Auch die drei allgemeinbildenden katholischen Schulen sind gefragt. An der Erfurter Edith-Stein-Schule haben für das neue Schuljahr 143 Eltern ihr Kind angemeldet. Es gibt aber nur 76 Plätze für die 5. Klassen. Das Bistum zahlt seinen Lehrern ebenfalls Tarif wie einige andere freie Träger auch.

Marco Eberl hat zudem die Eltern im Blick. Er würde ihnen gern irgendwann mal sagen können: "Ihr werdet gleich behandelt. Ihr müsst nicht zusätzlich bezahlen, für das was ihr mit euren Steuern schon bezahlt habt" nämlich das staatliche Schulsystem.

Dem Vorurteil freie Schulen seien elitär, hält Eberl entgegen, dass die freien Träger die Schulgelder sozial staffeln nach Einkommen der Eltern oder Geschwisterkindern. Die Evangelische Schulstiftung Mitteldeutschlands beispielweise senkt für Kinder aus bedürftigen Familien das Schulgeld ab oder erlässt es völlig. Nach eigenen Angaben kommen in einigen Schulen zwischen 20 und 40 Prozent der Schulkinder aus Familien, die von Hartz-IV leben. Die Finanzlücke, die dadurch entsteht, werde vom Freistaat aber nicht ausgeglichen. Eberl sieht dringend Gesprächsbedarf mit Bildungsminister Helmut Holter. Der Minister sieht die staatliche Finanzhilfe für die nächsten Jahre gesichert.

Christian Tischner Bildrechte: dpa Auch seiner Ansicht nach sollte die soziale Herkunft der Kinder für die Auswahl der Schule keine Rolle spielen. Das Ministerium will die Angemessenheit der Höhe der staatlichen Finanzhilfe zum 1. August 2019 überprüfen auf der Grundlage der bei den Schulträgern erhobenen Informationen. Die gesetzlichen Regelungen zur Finanzhilfe laufen Ende 2020 aus. Auch CDU-Bildungsexperte Christian Tischner sieht Änderungsbedarf. Die Finanzhilfe für das aktuelle Jahr basiere auf einer Durchschnittszahl gebildet aus den Jahren 2012 bis 2014. Zukünftig müsste der Wert der jeweils zurückliegenden drei Jahre als Basis genommen werden. Auch Tischner spricht sich für ein unabhängiges Gutachten aus, um die tatsächlichen Kosten für den Schulbetrieb an freien Schulen zu ermitteln. Es müssten die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst und die Inflation stärker beachtet werden.

Lehrermangel in Thüringen trifft auch die freien Schulen

Um gute Schule zu bieten, brauchen auch die freien Schulträger gut ausgebildete Lehrer und Erzieher. Momentan arbeiten rund 1.855 Lehrer an freien Schulen. Der Mangel an Pädagogen trifft einer MDR THÜRINGEN-Umfrage zufolge zunehmend auch freie Schulen. So wünscht sich Burkhard Werner, Schulleiter der Hermann-Lietz-Schule im südthüringischen Haubinda und Landesvorsitzender des Verbandes der Deutschen Privatschulen, dass mehr Lehrer und Referendare ausgebildet werden.

Gut ausgebildete Lehrer fehlen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK/Annika Klöppel Ihm fehlt die Vielfalt in der Ausbildung an den Thüringer Universitäten. Werner sucht derzeit einen Lehrer für Englisch und Biologie, weil die Fachlehrerin an eine staatliche Schule gewechselt ist. Sie wollte verbeamtet werden. Die Verbeamtung hat bisher den freien Trägern zufolge nur vereinzelt Lehrer an eine staatliche Schule gelockt. Offenbar schätzen sie an freien Schulen die größere Autonomie, die Teamarbeit und die Chancen pädagogische Konzepte auszuprobieren.