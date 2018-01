Landeselternsprecher Roul Rommeiß Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Ein Orkan sei schließlich etwas anderes als hitzefrei, so Rommeiß. Es müsse vieles sehr schnell geklärt werden, vor allem im ländlichen Raum. Fragen wie: "Wo kommen die Schulbusse her? Ist jemand zu Hause, der die Kinder in Empfang nimmt? Birgt der Transport ein weiteres Risiko?", seien für einen einzelnen Schulleiter schwer zu beantworten. Auch die Deutsche Bahn habe an dem Tag erst spät den kompletten Betrieb eingestellt, so Rommeiß. Umso sinnvoller seien rechtzeitige landesweite Vorgaben, wenn es um die Sicherheit der Kinder geht.



In Thüringen hatten am Donnerstag Schulen wegen des Orkans den Unterricht früher beendet, andere blieben komplett geschlossen. Eltern von Grundschülern wurden gebeten, ihre Kinder abzuholen. Das führte in vielen Fällen dazu, dass Eltern und Schüler genau während des stärksten Sturms auf den Straßen unterwegs waren.