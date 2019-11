So stellt die Stadt Suhl seit circa 15 Jahren eine zunehmemde Nachfrage an Gemeinschaftsanlagen fest. Ähnliches melden die Stadtverwaltungen in Meiningen, Suhl, Apolda, Sonneberg, Gotha und Artern. Aus Gera hieß es: "Der fehlende Pflegeaufwand ist für die meisten der Grund, sich für ein Gemeinschaftsgrab zu entscheiden." Kinder und nahe Angehörige seien meist nicht mehr vor Ort, um die Pflege zu übernehmen. Hinzu kommt: Viele Städte kümmern sich um die Pflege solcher alternativen Grabstätten.

Gräber auf dem Gothaer Friedhof. Hier ist Kunstschmuck erlaubt. Bildrechte: MDR/Jörg Thiem

Andere sind aber auch bei der Pflege klassischer Gräber auf der Suche nach Alternativen. In Artern hatte sich im Sommer eine Frau beim Bürgermeister beklagt, dass sie keine Kunstblumen verwenden dürfe. Gerade älteren Angehörigen könnte das die Grabpflege erleichtern, argumentierte sie. Die Frau hatte künstliche Blumen angebracht, musste sie aber wieder entfernen, weil diese auf dem Arterner Friedhof verboten sind.



Ob mit Kunstpflanzen- und blumen geschmückt werden darf, regelt die jeweilige Friedhofssatzung der Kommune. So sind Kunstblumen an Einzelgräbern in Gotha, Suhl und Gera grundsätzlich zulässig. In Apolda dagegen ist Kunststoff untersagt, Sonneberg will es künftig untersagen und in Artern wird in den Ortschaftsräten gegenwärtig über eine neue Satzung diskutiert.