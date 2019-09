Wenn Friedrich Kramer vom Bischofssitz in Magdeburg zum Landeskirchenamt in Erfurt fährt, dann nimmt er den Zug und das Fahrrad. Als erste administrative Maßnahme will er die Fahrradkilometer besser entlohnen. Also wenn ein Mitarbeiter dienstlich das Fahrrad nimmt, dann soll mindestens genauso viel Geld pro Kilometer bekommen wie jemand, der das Auto nimmt. Das sei gut für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und ein Beitrag für die Umwelt.