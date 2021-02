"Der Friseur" geht davon aus, dass ihn keiner "in die Pfanne haut". Trotzdem hat er keine Lust auf Strafen zwischen 250 und 2.500 Euro und ist froh, wenn der Salon am 1. März wieder offiziell öffnen darf. Sein Telefon steht nicht mehr still, seit klar ist, wann es offiziell wieder im Laden weitergeht. Allein an diesem Montagmorgen kurz nach 10 Uhr sagt er, gab es schon "gefühlt 100 Anrufe".

In Hinblick auf das Infektionsgeschehen ist niemandem gedient, wenn im Badezimmer oder am Küchentisch geschnitten wird. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Kunden sich auf die Bedienung im Salon freuen, auf Wohlfühlatmosphäre und darauf, sich selbst etwas Gutes zu tun. Die Erleichterung, dass die Arbeit im Salon wieder losgeht, ist groß. Aber alle hoffen, dass die Salons nicht nochmal geschlossen werden. Christian Beck Leiter der Rechtsabteilung Handwerkskammer Südthüringen

Ansätze und Extensions

Nicht nur die Kunden mit Kurzhaarfrisuren drängeln und hoffen. Auch Frauen mit Haarverlängerung reicht im Moment nicht nur ein Zopfgummi.

Bei Extensions muss man alle vier bis sechs Monate zum Friseur. Wenn das jetzt genau im Lockdown ist, können im schlimmsten Fall die Haare abbrechen. So Jemanden kann man doch nicht hängen lassen, dass er dann einen Schaden hat! Und auch die Omis sehen unmöglich aus. Der Friseur

Haarverlängerungen bedürfen besonderer Pflege. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Sven Simon

Viele ältere Damen kommen zum Beispiel in den Salon von Silke Winter. Sie ist Obermeisterin der Friseurinnung Eisenach. Vergangene Woche beteiligte sie sich an der Aktion "Tote Scheren". Mehrere Hundert Scheren kamen beim Aufruf der Handwerkskammer Südthüringen zusammen. Per Post trudeln noch immer welche ein, sagt ein Sprecher der Kammer. Deshalb wurde die Aktion bis Ende der Woche verlängert, die Übergabe der "toten Scheren" erfolgt kommende Woche in Berlin.

Ich habe viele Kunden, die laufen mit einem Ansatz rum. Sie kommen sonst einmal in der Woche zum Waschen und Legen. Die weinen, wenn sie mich jetzt auf der Straße sehen. Die können die Haare teilweise nicht selbst waschen und frisieren. Aber die kommen auch zum Reden. Silke Winter Obermeisterin der Friseurinnung Eisenach

Neue Regeln

Bei Silke Winter steht das Telefon aktuell auch nicht still. "Wir könnten rund um die Uhr arbeiten", wenn es am 1. März wieder losgeht. Allein die neue Verordnung macht manchem ihrer Kollegen Probleme.

Pro Kunde und pro Friseur brauchen wir dann jeweils zehn Quadratmeter. Doch viele Salons in Thüringen geben das nicht her. Um einen einzigen Kunden zu bedienen, braucht man also 20 Quadratmeter Platz. Und das, obwohl beide dicht beieinander stehen. Für die Salons heißt das unter Umständen: Es können nicht alle Friseure voll arbeiten, es gibt weiter Kurzarbeit und das trotz ausgeklügeltem Hygiene- und Bestellsystem. Silke Winter Obermeisterin der Friseurinnung Eisenach

Ihr Salon hat 93 Quadratmeter. Platz ist also da. Doch ein Aufteilen wie früher, das geht nicht mehr: Während die Farbe bei einer Dame einwirkt - einen "Herrenschnitt dazwischen".

Aufwendiges und zeitintensives Färben wird auch nach dem 1. März problematisch. In wenigen Salons können mehrere Kunden zeitgleich bedient werden. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Der Salon des "Friseurs" ist auch groß genug. Das Schichtsystem wird bei ihm zurückkehren. Die Kunden - so schätzt er - auch.

Landesinnungsmeisterin Sybille Hain hat da ein anderes Gefühl und sagt, manche Kunden "werden es bequem finden und den Weg nicht zurück in den Salon finden. Das schadet alles noch im Nachgang". Und nicht überall wird nach dem Lockdown auch noch ein Salon sein.