Das Ende des Lockdowns für die Friseurbetriebe am 1. März ist bei Innungsverbänden und Handelskammern in Thüringen auf ein geteiltes Echo gestoßen. Überwiegend enttäuscht zeigte sich Obermeisterin des Landesinnungsverbands der Friseure, Sybille Hain, MDR-THÜRINGEN. In der Branche sei die Hoffnung groß gewesen, dass die Friseurstudios bereits Mitte des Monats Februar wieder öffnen dürften.