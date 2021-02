In ganz Thüringen haben am Mittwoch Friseure und Kosmetikerinnen gegen die Schließung ihrer Salons protestiert. Dazu gab es unter anderem Mahnwachen in Jena, Gera, Saalfeld, Schmalkalden, Erfurt und Nordhausen. Zu dem Protest aufgerufen hatte der Landesinnungsverband für das Friseurhandwerk in Thüringen gemeinsam mit den Innungen vor Ort. In Jena protestierten nach Polizeiangaben 150 Friseure und Kosmetiker, in Gera zählten die Veranstalter 230 Teilnehmer. Eine geplante Mahnwache in Meiningen war nicht genehmigt worden.

Eine Demonstrantin während einer Protestaktion in Erfurt. Bildrechte: MDR/Franziska Grewe