Landesinnungsmeisterin Sybille Hain sagte am Sonntag in Erfurt: "Die Spreu trennt sich vom Weizen." Es sei für Salonbetreiber nicht mehr möglich einzig und allein auf einen möglichst niedrigen Preis für den Haarschnitt zu setzen, wenn der Mindestlohn gezahlt werden müsse. In den beiden Bundesländern gibt es den Angaben zufolge rund 4.000 Friseurgeschäfte mit etwa 8.000 Beschäftigten.



In Erfurt wurden am Sonntag die mitteldeutschen Meisterschaften der Friseure ausgetragen. Außerdem informierte die Branche über die Frisurentrends für die aktuelle Herbst- und Wintersaison.