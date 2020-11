Die Belegschaft werde sich so nicht abspeisen lassen, sagte Hertel. Auf einer Mitarbeiterversammlung hätten die Kollegen erbost und mit Unverständnis reagiert. Die Mitarbeiter des Druckzentrums in Erfurt-Bindersleben fühlten sich abgehängt, weil Funke statt in Erfurt in die Funke-Druckerei in Braunschweig investieren wolle. Das sei nicht zu verstehen, weil es sich nicht mal wirtschaftlich rechne.