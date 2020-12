Cyberkriminalität Nach Hackerangriff: Funke-Medien-Zeitungen sollen Heiligabend gekürzt erscheinen

Die Mittwochsausgaben der Thüringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe konnten nach einem Hacker-Angriff am Dienstag nur in einer Notausgabe ohne Lokalteil erscheinen. Die Zeitungen der Gruppe sollen an Heiligabend mit einem nach wie vor kürzeren Umfang von 16 bis 20 Seiten erscheinen. Die Folgen des Angriffs dauern noch an.