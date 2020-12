Die Funke-Mediengruppe ist am Dienstag nach eigenen Angaben Opfer eines Hackerangriffs geworden. "Davon betroffen sind bundesweit zahlreiche Systeme", sagte ein Sprecher. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung." Zur Funke-Gruppe gehören auch Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung.

Noch ist unklar, ob am Mittwoch Zeitungen erscheinen. Es werde an einer "Notausgabe" gearbeitet, hieß es am Dienstagnachmittag. Zudem seien die Online-Angebote der Mediengruppe Thüringen - TA, TLZ, OTZ und Thüringen24 - weiterhin erreichbar. Auf den Nachrichtenportalen heißt es: "Damit alle unsere Leserinnen und Leser weiterhin gut informiert bleiben, haben wir unsere Paywalls deaktiviert und unsere E-Paper freigestellt."