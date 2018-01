Tillmann kritisierte die mangelnde Unterstützung des Landes für den Pferdesport. In allen anderen Bundesländern förderten die Landwirtschaftsministerien Renntage. In Thüringen gebe es wenig Interesse, obwohl der Boxberg die älteste Galopprennbahn Deutschlands sei.

In diesem Jahr ist bisher nur eine größere Veranstaltung auf dem Gelände geplant. Anfang Juni laden Geocacher zu einem deutschlandweiten Treffen ein. Auf dem Boxberg soll der Abschluss mit rund 2.000 Teilnehmern stattfinden. Andere Veranstaltungen, die seit mehreren Jahren auf der Rennbahn stattfanden, waren im vergangenen Jahr ausgefallen oder verlegt worden. So hatte der Reitverein Gotha seinen traditionellen Pferdeschautag mit Turnier am 3. Oktober kurzfristig abgesagt. Die Kavalleriereiter, die erstmals im Jahr 2013 auf dem Boxberg zu Gast waren, hatten ihre Meisterschaft diesmal in Crawinkel ausgetragen.