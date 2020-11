Stephan Janson kommentiert als Selbstständiger und freischaffender Künstler. Bildrechte: Stephan Janson

Ich bekam glücklicherweise in letzter Minute die Chance, als Seiteneinsteiger in den Schuldienst zu wechseln, und arbeite in Teilzeit seit circa drei Monaten an einer staatlichen Gesamtschule als ungelernte Kraft. Ich unterrichte Musik oder schlage mich als Vertretungslehrer durch. In den Monaten zuvor war ich auf Harz IV angewiesen und es kann sein, dass ich ab Januar wieder Sozialhilfe beantragen muss. Das fühlt sich fürchterlich an, denn ich definierte mich bisher über meine Selbstständigkeit und die dadurch gewonnene finanzielle Unabhängigkeit. Mit den Corona-Hilfen ist es ein unerträgliches Hin und Her: Anträge können entweder immer noch nicht gestellt werden oder es besteht die Pflicht, Steuerberater einzusetzen, die wiederum dieses Jahr keine Klienten mehr aufnehmen.