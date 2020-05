Thüringer Gastronomen laufen Sturm gegen Aussagen eines Hygienemediziners . Vor allem der darin als gängig beschriebene Hygienezustand in Gaststätten und Hotels ist mit Bestürzung aufgenommen worden. Auch dass vor Besuchen in Gaststätten gewarnt wird, stößt auf harsche Kritik.

Die Erfurter Unternehmerin Daniela Konrad, Sprecherin des Gastronomen-Stammtischs "Coronakrise", nennt die Bemerkungen des Mediziners "anstößig". Die Gastronomie sei sowieso schon stark kontrolliert, was Hygiene-Regeln angeht. Man sei durchaus in der Lage, die derzeit höheren Auflagen umzusetzen und arbeite hart daran.

Der Hygienemediziner Professor Klaus-Dieter Zastrow hatte in einem Interview mit dem MDR vor Besuchen in Gaststätten während der Corona-Krise gewarnt. Die Ansteckungsgefahr dabei sei zu groß. Dabei beschrieb Zastrow das Abwischen von Tischen so: "mit einem Stück Stofflappen der letzten zwei Jahre, mit brauner Brühe aus dem Eimer über den Tisch gewischt". Das sei so im Allgemeinen üblich.