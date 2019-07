Eichsfeld AfD-Chef Gauland ruft seine Partei zur Mäßigung auf

AfD-Chef Alexander Gauland hat seine Partei zur Mäßigung aufgerufen. Beim Kyffhäuser-Treffen der AfD-Gruppe "Der Flügel" am Samstag in Leinefelde sagte Gauland, aus den Reihen der Partei kämen oftmals unbedachte und törichte Äußerungen. Die AfD sei aber keine Spielweise zum Austesten, wie weit man gehen könne, sagte Gauland in seiner von den Veranstaltern per Livestream im Internet übertragenen Rede.

Alexander Gauland bei einer Kundgebung seiner Partei am 1. Mai 2019 in Erfurt Bildrechte: MDR/Alexander Reißland Als Ziel der AfD nannte Gauland, eine bürgerliche Mehrheit zu gewinnen. Dazu sei es notwendig, Menschen zu gewinnen, denen Radikalität fremd sei. Wenn dies nicht gelinge, werde die AfD niemals an die Macht gelangen. Mit Blick auf das schlechte Abschneiden der AfD bei der Europawahl in Westdeutschland rief Gauland seine Partei zum Zusammenhalt auf. Vorschläge, die AfD im Osten abzuspalten lehnte er strikt ab. Es dürften keine künstlichen Gräben zwischen Ost und West geschaffen werden.



Als Aufgabe für die Zukunft formulierte der AfD-Vorsitzende, sich intensiver mit den Grünen auseinanderzusetzen. Die AfD dürfe sich nicht dem Gedanken verschließen, dass an der These vom menschlichen Einfluss auf das Klima etwas stimmen könne. Die Grünen verhinderten aber eine unideologische und sachliche Debatte. Er warf ihnen außerdem vor, den technologischen Fortschritt abzulehnen.

Kritik übte Gauland an der Entscheidung des Landeswahlausschusses in Sachsen, die Landesliste der AfD nicht vollständig zuzulassen. Wenn dies so bleibe, müsse die Partei alles versuchen, Direktmandate zu gewinnen. Die Wähler müssten aufgerufen werden, diese "Ungerechtigkeit" mit dem Wahlzettel zunichte zu machen. Der sächsische Landeswahlausschuss hatte am Freitag den zweiten Teil der AfD-Liste für die Landtagswahl nicht zugelassen, weil dieser nach Ansicht des Gremiums auf einem zweiten Parteitag beschlossen wurde. Der Ausschuss sieht darin einen Verstoß gegen das Wahlgesetz.

Im Unterschied zu dem um Mäßigung bemühten Gauland rief der brandenburgische AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz zum "Widerstand" gegen die etablierte Politik auf. Widerstand sei notwendig, "sonst werden wir dieses Land verlieren", sagte Kalbitz.

An dem Treffen des rechtsnationalen "Flügels" der AfD im Eichsfeld nahmen rund 800 Angehörige und Sympathisanten der AfD teil. Journalisten hatten keinen Zutritt. Die Gruppierung hat keine feste Mitgliedschaft. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft den "Flügel" als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus ein.