Thüringen erinnert an Ende des Zweiten Weltkriegs

Mehrere Thüringer Städte erinnern am Dienstag an das Ende des Zweiten Weltkriegs und gedenken der Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Die Landesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, erinnerte daran, dass der Tag der Befreiung vom nationalsozialistischen Regime in Thüringen ein gesetzlicher Gedenktag ist. Diese Regelung hatte die rot-rot-grüne Koalition 2015 getroffen. Dem Sieg der Alliierten am 8. Mai 1945 verdankten die Menschen in Deutschland ihr Leben in Frieden, Freiheit und Vielfalt, erklärte Hennig-Wellsow. Geplant sind Gedenkveranstaltungen mit Kranzniederlegungen für die Opfer des NS-Regimes unter anderem in Erfurt, Nordhausen oder Eisenach.