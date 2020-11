9. November Gedenken an Opfer der Nazi-Pogrome in ganz Thüringen

Mit Kranzniederlegungen, Gottesdiensten und Zeitzeugengesprächen ist in ganz Thüringen am Montag an die nationalsozialistischen Pogrome gegen Juden vor 82 Jahren erinnert worden. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 hatten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Bürger in Konzentrationslager verschleppt und ermordet, Geschäfte und Wohnungen geplündert.