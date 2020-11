Volkstrauertag Thüringen gedenkt Kriegsende vor 75 Jahren - Zentrale Gedenkfeier in Apolda

Gottesdienste gibt es unter anderem in Gera und Eisenach. So steht laut EKM in der Geraer Frankenthaler Kirche an diesem Sonntag ein Theater-Gottesdienst mit Szenen der Oper "Das Tagebuch der Anne Frank" auf dem Programm. In Eisenach ist am gleichen Tag nach dem Bittgottesdienst in der Nikolaikirche ein Gedenken am Ärztedenkmal geplant. Um 11 Uhr legen Vertreter von Stadt und Kirche gemeinsam am Mahnmal an der Georgenkirche Kränze nieder, um an die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror zu erinnern. Eine halbe Stunde später ist gleiches an der Kriegsgräberstätte in Hötzelsroda vorgesehen. Auf dem Hauptfriedhof findet am frühen Nachmittag eine Andacht mit dem Posaunenchor statt.

Am Sonntag findet die zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Apolda statt. Vertreter aus Politik und Gesellschaft werden erwartet. (Symboldbild) Bildrechte: dpa