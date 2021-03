Das Thüringer Finanzministerium sorgt sich um eine Geldanlage des Landes in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro bei der in Schieflage geratenen Greensill Bank. Die Bankenaufsicht habe die Bremer Bank mit einem Moratorium belegt und damit alle laufenden Bankgeschäfte eingefroren, teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Anfang März ist eine drohende Insolvenz des Mutterkonzerns Greensill bekannt geworden.