Gemeindefusionen Weitere 250 Thüringer Kommunen planen Zusammenschlüsse

Das Interesse an freiwilligen Zusammenschlüssen bei den Thüringer Kommunen ist gestiegen: Mehr als 250 Gemeinden in Thüringen planen nach bisherigem Stand, sich im kommenden Jahr neu zu ordnen. Sie haben rund 60 Anträge für Fusionen beim Thüringer Innenministerium eingereicht, sagte Staatssekretär Uwe Höhn am Mittwochmorgen. Damit bestätigte er entsprechende Zeitungsberichte. Die Frist für Anträge endet in den kommenden Tagen. Ende nächster Woche soll nach Höhns Worten dann offiziell feststehen, wie viele der mehr als 800 Thüringer Kommunen zum 1. Januar 2019 Zusammenschlüsse planen. Dann ist auch klar, wie viele Menschen künftig in neu gebildeten Gemeinden leben werden.