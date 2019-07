Reaktionen Opposition in Thüringen sieht neue Verteidigungsministerin kritisch

Hauptinhalt

Annegret Kramp-Karrenbauer geht nicht als Ministerin ins Kabinett von Bundeskanzlerin Merkel. So hieß es zumindest in den letzten Monaten. Kramp-Karrenbauer wolle sich auf ihre Aufgabe als CDU-Chefin konzentrieren. Das ist Schnee von gestern: jetzt ist klar: AKK - wie man sie auch nennt - ist neue Verteidigungsministerin. Als Nachfolgerin von Ursula von der Leyen, die nach Brüssel wechselt. Die Reaktionen in Thüringen fallen sehr unterschiedlich aus.

von Wolfgang Hentschel