Im Thüringer Landtag ist am Mittwoch ein verdächtiges Pulver gefunden worden. Nach Angaben des Landtags befand sich das rote Pulver in einem Brief an Justizminister Dirk Adams (Grüne). Als Absender stand auf dem Umschlag: "NSU 2.0".

Auch in Gera sorgte ein verdächtiger Brief am Mittwoch für einen Polizeieinsatz. Ein Haus des Behördenzentrums in der Hermann-Drechsler-Straße musste evakuiert worden, nachdem der Brief dort aufgetaucht war. Gegen Mittag gab es Entwarnung, da sich der Inhalt des Briefes als unbedenklich herausstellte.