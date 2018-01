Der Thüringer Flüchtlingsrat zieht ein gemischtes Fazit. Sprecher Martin Arnold sagte dem MDR, mit der Einführung der Gesundheitskarte müssten nur noch sehr wenige medizinische Leistungen vom Sozialamt genehmigt werden. Die Karte habe den Zugang von Patienten zur medizinischen Behandlung wesentlich erleichtert und beschleunigt. Allerdings steckten hinter der Karte noch nicht die gleichen Leistungen wie für gesetzlich Versicherte. "Das führt in der Praxis leider noch immer dazu, dass in einigen Fällen unter anderem erforderliche Zahnbehandlungen vom Sozialamt abgelehnt werden", so Martin Arnold. Auch sei die Übernahme von Dolmetscherkosten noch immer unklar. Hier gebe es Nachbesserungsbedarf, denn gute Kommunikation sei beim Arztbesuch oder in Notfällen unerlässlich.