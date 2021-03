Sonneberg | Bürgermeister übt scharfe Kritik am Gesundheitsministerium

Neuhaus am Rennweg. Der Bürgermeister von Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg übt scharfe Kritik am Gesundheitsministerium. Wie Uwe Scheler(parteilos) MDR THÜRINGEN sagte, kann er sich das aktuelle Handeln des Ministeriums nicht mehr erklären. Scheler reagiert damit auf die abwartende Haltung zu den Ladenöffnungs-Plänen im Landkreis Sonneberg. Scheler hatte ein eigenes Konzept für ein Modellprojekt in Neuhaus am Rennweg entworfen. Danach hatte sich das Landratsamt dafür eingesetzt, dass der gesamte Landkreis zur Modellregion erklärt wird. Vom Gesundheitsministerium hieß es, dass der entsprechende Antrag noch nicht abschließend bearbeitet wurde.

Suhl | Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet

Kindergärten und Schulen in Suhl bleiben trotz der anhaltend hohen Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Die Situation werde regelmäßig neu bewertet. Sollte sich die Lage derart verschärfen, dass die Einrichtungen schließen müssen, werde zwei bis drei Tage vorab informiert, heißt es. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Suhl lag am Montag laut Robert Koch-Institut bei 217 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am Sonntag waren es noch 256.

Weimar | Niedrigster Inzidenzwert in Thüringen

In der Stadt Weimar ist der Corona-Inzidenzwert unter die Marke von 50 gerutscht. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montagmorgen 49 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Das ist der niedrigsten Wert in ganz Thüringen. In den vergangenen 24 Stunden seien fünf neue Corona-Infektionen hinzu gekommen. Den höchsten Inzidenzwert meldet das Robert-Koch-Institut aktuell für den Landkreis Greiz mit 493.

Unstrut-Hainich-Kreis | 543.000 Euro für Forschungszentrum

Mit 543.000 Euro wird das Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie (fzmb) in Bad Langensalza unterstützt. Das Geld soll nach Angaben des Thüringer Wirtschaftsministeriums in neue Geräte und die digitale Infrastruktur fließen. Das Geld stammt aus dem Corona-Sonderprogramm "FuE-Schub“ für wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen. Für die angewandte und wirtschaftsnahe Forschung und Technologie stellt das Ministerium nach eigenen Angaben allein in diesem Jahr mehr als 250 Millionen Euro bereit. Das fzmb in Bad Langensalza gehört laut Ministerium mit ca. 7,1 Millionen Euro Gesamteinnahmen und rund 100 Mitarbeitern zu den kleineren wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen Thüringens.

Greiz | Jeder dritte Corona-Test positiv

In Testzentren im Kreis Greiz ist in den vergangenen vier Wochen rund jeder dritte Corona-Test positiv ausgefallen. Laut Landratsamt wurden seit Mitte Februar bei Massentests insgesamt 935 Personen ohne Symptome getestet. Laut Landratsamt wurde per PCR Tests getestet. Insgesamt wurden 306 Coronainfektionen registriert. Fast die Hälfte der positiv Getesteten war jünger als 18. Das Landratsamt rechnet auch weiter mit steigenden Zahlen, da mehr getestet werden soll. So ist ab Dienstag ein Testbus im Kreis unterwegs. Mit den Tests sollen vor allem Infizierte aufgespürt werden, die bisher keine Symptome zeigten.

Im Laufe des Montags will der Landkreis eine neue Allgemeinverfügung erlassen.

Saalfeld-Rudolstadt | Erste Testzentren für Corona-Schnelltests starten