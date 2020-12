Ein generelles Problem der Antigen-Tests ist die Nachweis-Sicherheit. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) verläuft eine Corona-Infektion in drei Phasen. Zunächst kann schon jemand infiziert sein, ohne eine große Anzahl von Viren zu produzieren. In Stufe zwei ist man hochinfektiös, zeigt aber weiterhin keine Krankheitssymptome. In Stufe drei kann es dann zum Ausbruch der Krankheit kommen, man bildet aber kaum noch Viren.

Antigen-Corona-Schnelltests können eine Covid-2-Erkrankung nur in Stufe zwei nachweisen. Das kann jedoch immerhin Aufschluss darüber geben, ob der Infizierte möglicherweise ein "Superspreader" ist und sich von anderen Menschen fern halten sollte. Wirklich sicher sind laut RKI nur die sogenannten PCR-Tests, die in Laboren ausgewertet werden.

Anbieter von Antigen-Corona-Schnelltests schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Die meisten kommen aus China, aber es gibt auch drei Anbieter in Thüringen: Abbott Rappid Diagnostics Germany GmbH in Jena und die Devidia GmbH mit Sitz in Weimar. Geratherm in Geschwenda vertreibt den Test eines kanadischen Anbieters. Antigen-Corona-Schnelltests sind nicht in Apotheken erhältlich, jedoch gibt es mittlerweile diverse Internet-Anbieter, bei denen solche Tests online bestellt werden können.