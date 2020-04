Coronavirus Leopoldina-Vorschlag zu Schulstart stößt in Thüringen auf geteiltes Echo

In Thüringen stößt der Vorschlag der Leopoldina zum Wiedereinstieg in den Schulalltag nach den Osterferien auf geteiltes Echo. Grundsätzlich sehe man die Empfehlung der ältesten nationalen Wissenschaftsakademie positiv, sagte Rolf Busch, Landesvorsitzender des Thüringer Lehrerverbands. Die Akademie zeige einen möglichen Weg aus der Isolation heraus.

Allerdings würden die am Montag veröffentlichten Vorschläge auch zahlreiche Fragen aufwerfen. "Wie können die Schutzmaßnahmen beim Transport so junger Schüler gewährleistet werden? Was machen Grundschulen, die nicht genügend Platz für kleinere Klassen haben? Was ist mit Risikogruppen bei Schülern, Eltern und Lehrern? Hier lastet viel auf den Schultern der Schulen", äußerte sich Busch skeptisch und forderte die Politik dazu auf, den Schutz der Gesundheit weiterhin an oberste Stelle zu stellen.



Geht es nach den Forschern der Leopoldina in Halle, soll der Unterricht zunächst stückweise für die Grundschulen und auch hier nur für die älteren Jahrgänge geöffnet werden. Auch Schüler der Sekundarstufe I, also bis zur zehnten Klasse, sollen den Unterricht wieder besuchen können, sofern es sich um Prüfungsjahrgänge handelt. Was in den Empfehlungen fehlt, ist allerdings eine konkrete Angabe dazu, wie und wann Abiturienten hinter die Schulbank zurückkehren könnten.

Unklarheit über Prüfungstermine belastet Schüler

Schon jetzt würden die unbekannten Prüfungstermine für viel Ungewissheit, psychische und mentale Belastungen bei den Schülern sorgen, sagte Selma Konrad, die Vorsitzende der Landesschülervertretung in Thüringen. Noch steht nicht fest, wann in Thüringen die Abiturprüfungen in diesem Schuljahr stattfinden sollen. Aus internen Kreisen hieß es lediglich, man bereite sich auf Tag X vor. Sollte es ein konkretes Datum geben, hat Bildungsminister Helmut Holter (Linke) den Schülern bereits ausreichend Vorbereitungszeit zugesichert.

Bildungsministerium hält sich weiter bedeckt

Zu einem möglichen Szenario, wie es im Freistaat in den Schulen nach den Osterferien weitergehen soll, will sich das Bildungsministerium nach wie vor nicht äußern und verweist auf die Gespräche mit der Bundesregierung am Mittwoch. Die stellvertretende Landeselternsprecherin der Gymnasien in Thüringen, Claudia Koch, forderte, je nach Schulart verschiedene Einstiegsmöglichkeiten zu prüfen. "Wenn es denn irgendwann einmal wieder losgehen sollte, dann sollte man tatsächlich mit denen beginnen, die Prüfungen absolvieren müssen und die zu den älteren Jahrgängen der jeweiligen Schulform zählen", sagte Koch. Mit ihnen könnten auch verschiedene Abläufe an der Schule erprobt werden. Koch schlägt vor, Klassen zu halbieren, den Unterricht tageweise stattfinden zu lassen und den Lehrplan zu straffen. Den Leistungsdruck, wie er in den vergangenen Wochen entstanden sei, hält Koch für unnötig. "Bis zur 6. Klasse braucht es keinen Druck, dieser befördert nur die soziale Ungleichheit", sagte sie. Je kleiner die Kinder seien, umso eher könnten Lernausfälle kompensiert werden.

Schulleiter: Lieber die Ferien verkürzen und samstags unterrichten

Diese Meinung teilt auch Thomas Müller. Der Schulleiter einer Erfurter Grundschule sieht die Empfehlungen der Leopoldina mit großer Sorge. Kinder würden ständig lernen, nicht nur im Unterricht, sondern auch im sozialen Umfeld. "Unsere Kinder verdummen doch auch nicht nach sechs Wochen Sommerferien", sagte Müller, der seit 29 Jahren eine Grundschule leitet. Es sei völlig ausgeschlossen, Kinder in der Schule ständig nach Abstandsregeln zu trennen und darauf zu achten, dass sie nicht miteinander spielen. "Lernen bedeutet auch soziales Lernen und nicht nur stupides Nach-Vorn-Schauen", sagte Müller. Der Schulleiter spricht sich stattdessen für eine Verkürzung der Ferien und Unterricht an den Samstagen aus, um den verpassten Stoff nachzuholen und den künftigen weiter zu vermitteln.

Auch individuelle Gespräche mit Klassenlehrern, Eltern und Kindern könne es geben, sollten die Probleme beim Lernen zu Hause zu groß sein. "Wir haben es doch jetzt ganz gut im Griff. Wir dürfen jetzt nicht einfach so wieder zurück. Einen Schulbetrieb unter den vorgeschlagenen Empfehlungen kann ich mir schlecht vorstellen, nicht zur jetzigen Zeit", sagte Müller. In einem Schreiben an die Wissenschaftsakademie fordert er "Verantwortungsträger in der Politik dazu auf, diese Pandemie weiterhin mit Augenmaß zu managen, um die Gesundheit der Bürger als höchstmögliches Gut zu schützen."