Grundschulhorte in Thüringen Erzieher oft überlastet - Gewerkschaft fordert mehr Personal

Es ist ein Dauerbrenner für Eltern und Erzieher gleichermaßen. Etwa 3.700 Horterzieher und sonderpädagogische Fachkräfte arbeiten derzeit an Thüringer Grund- und Gemeinschaftsschulen. Sie betreuen rund 68.500 Schüler. Auf dem Papier betreut jeder Erzieher damit 19 Kinder. Sie alle arbeiten Teilzeit. Ihr Arbeitsvertrag sichert den meisten 26 Wochenstunden, in vielen Fällen befristet. Prekäre Arbeitsbedingungen nennt das die Gewerkschaft. Der Beruf wird immer unattraktiver bei Arbeitszeiten von morgens 6.30 bis 8 Uhr und mittags zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr.

Christiane Gräbenteich Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOURNAL

Sie kenne Erzieher, die deshalb lieber in eine Vollzeitstelle in einem Kindergarten gewechselt sind, sagt Christiane Gräbenteich. Als Hortkoordinatorin in der Albert-Schweitzer-Grundschule in Weimar ist die 37-Jährige immer öfter Notfallmanagerin: Sie muss Dienstpläne schreiben, Ersatz für kranke Erzieher finden und selbst einspringen. Dazu kommen Elterngespräche und Dienstberatungen. Da bleibe so manches liegen, sagt die Mutter eines Grundschulkindes.