Gewitter haben in Thüringen seit Freitag zu teils ergiebigen Regenmengen geführt. Betroffen war zunächst vor allem der Raum Ilmenau und das Schwarzatal, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. In Gräfinau-Angstedt bei Ilmenau fiel bis Samstagmorgen eine besonders große Menge von 115,8 Liter Regen je Quadratmeter. Dort war in der Nacht ein kräftiges Gewitter mit Starkregen niedergegangen, wie der DWD-Meteorologe Jens Oehmichen sagte. An der Station Lichtenhain der Oberweißbacher Bergbahn fielen innerhalb von 24 Stunden 75,7 Liter je Quadratmeter.

In anderen Thüringer Regionen kam von Freitag zu Samstag weniger Regen an: Nach Angaben des MDR-Wetterstudios fielen im Saale-Orla-Kreis bis zu 42 Liter je Quadratmeter, in Weimar waren es 30 und in Erfurt 27 Liter. In Jena und Artern blieb der Niederschlag naehzu aus. "Das waren auf kleinsten Teilen große Unterschiede", sagte Oehmichen. Es habe sich um keine geschlossene Gewitterfront gehandelt, sondern um regionale Zellen, was zu derartigen Unterschieden bei den Niederschlagsmengen geführt habe.