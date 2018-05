Thüringen: Gewitter sorgen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller

Heftige Gewitter haben am Dienstag vor allem in Südthüringen Schäden angerichtet. Starkregen sorgte für überflutete Straßen in Schmalkalden und Steinbach-Hallenberg sowie in Schmiedefeld am Rennsteig. Außerdem liefen zahlreiche Keller voll, Hagel beschädigte Carport-Dächer.