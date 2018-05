Gewitterfront zieht heran

Gewitter über der Landeshauptstadt Erfurt (Archiv). Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor schweren Gewittern in den Kreisen Gotha, Hildburghausen, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, in der Stadt Suhl und im Ilm-Kreis gewarnt. Bei Blitzschlag bestehe Lebensgefahr, es seien unter anderem schwere Schäden an Gebäuden möglich. Ferner könnten Bäume entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Die Meteorologen schließen in den Warngebieten Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen nicht aus. Vor allem der Thüringer Wald und das Werratal könnten von Unwettern betroffen sein. Bis Donnerstag werden Niederschlagsmengen von 25 Litern (Starkregen) bis zu unwetterartigen 40 Litern pro Quadratmeter erwartet. Für das Wochenende ist wiederum Hochsommer prognostiziert, mit Temperaturen bis 31 Grad.