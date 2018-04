Nach den heftigen Gewittern von Mittwochabend rollt der Bahnverkehr in Thüringen wieder reibungslos. Die Unwetter hatten mehrere Bahnstrecken in Thüringen stundenlang lahmgelegt. In der Nähe von Bibra im Kreis Schmalkalden-Meiningen war eine Regionalbahn mit etwa 100 km/h mit einem umgestürzten Baum zusammengeprallt. Die 50 Insassen mussten evakuiert werden und wurden dann mit Bussen zum nächsten Bahnhof gebracht. Der Zug wurde beschädigt, konnte aber aus eigener Kraft weiter fahren. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, muss die Bundespolizei noch ermitteln. In Süd- und Ostthüringen waren fünf Regionalbahnstrecken wegen umgestürzter Bäume zeitweise gesperrt, inzwischen läuft der Verkehr überall wieder.

In Nordthüringen schlug der Blitz in zwei Häuser ein. In Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis brannte der Dachstuhl eines Reihenhauses. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass auch die Nebengebäude in Brand gerieten. Das Feuer in Küllstedt im Eichsfeldkreis konnte laut Polizei schnell gelöscht werden.